Parcours Contrebandiers Les Parcours de Valence Valence Drôme

Parcours Contrebandiers Les Parcours de Valence 11 Boulevard Bancel 26000 Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La contrebande a été rendue célèbre à Valence par l’exécution en ses murs du plus populaire des bandits du 18e siècle Louis Mandrin.

https://www.valence.fr/ +33 4 75 79 20 00

English :

Smuggling was made famous in Valence by the execution within its walls of the most popular bandit of the 18th century: Louis Mandrin.

Deutsch :

Der Schmuggel wurde in Valence berühmt, weil der populärste Bandit des 18. Jahrhunderts in den Mauern der Stadt hingerichtet wurde: Louis Mandrin.

Italiano :

Il contrabbando fu reso famoso a Valence dall’esecuzione tra le sue mura del bandito più popolare del XVIII secolo: Louis Mandrin.

Español :

El contrabando se hizo famoso en Valence por la ejecución dentro de sus murallas del bandido más popular del siglo XVIII: Louis Mandrin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27