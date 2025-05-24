Parcours Jouvet / Epervière Les Parcours de Valence Valence Drôme

Parcours Jouvet / Epervière Les Parcours de Valence 11 Boulevard Bancel 26000 Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Premier Parcours mis en place par la Ville de Valence en 2018, il relie le parc Jouvet au parc de l’Épervière en passant par les parcs des Trinitaires et Marcel Paul. Très nature , il emprunte la ViaRhôna et traverse le port de l’Épervière.

https://www.valence.fr/ +33 4 75 79 20 00

The first trail to be set up by the City of Valence in 2018, it links Parc Jouvet to Parc de l’Épervière via Parc des Trinitaires and Parc Marcel Paul. A very « natural » route, it follows the ViaRhôna and crosses the Port de l’Épervière.

Der erste Parcours, der 2018 von der Stadt Valence eingerichtet wurde, verbindet den Parc Jouvet über den Parc des Trinitaires und den Parc Marcel Paul mit dem Parc de l’Épervière. Er ist sehr « naturnah », verläuft auf der ViaRhôna und durchquert den Hafen von l’Épervière.

Primo percorso realizzato dalla Città di Valence nel 2018, collega il Parc Jouvet al Parc de l’Épervière passando per il Parc des Trinitaires e il Parc Marcel Paul. Un percorso molto naturale, che segue la ViaRhôna e attraversa il porto di Épervière.

Primer itinerario puesto en marcha por la Ciudad de Valence en 2018, une el Parque Jouvet con el Parque de l’Épervière pasando por el Parque des Trinitaires y el Parque Marcel Paul. Recorrido muy natural, sigue la ViaRhôna y atraviesa el puerto de Épervière.

