Jardin du Colibri Valence Découverte de la Nature en Ville ! Rendez-vous aux Jardins route de Montélier Valence
Jardin du Colibri Valence Découverte de la Nature en Ville ! Rendez-vous aux Jardins route de Montélier Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Jardin du Colibri Valence Découverte de la Nature en Ville ! Rendez-vous aux Jardins
route de Montélier Jardin Le Colibri Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une Nature en Ville sous haute bienveillance au Jardin du Colibri !
.
route de Montélier Jardin Le Colibri Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 55 74 mat.valence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature in the City at the Jardin du Colibri!
L’événement Jardin du Colibri Valence Découverte de la Nature en Ville ! Rendez-vous aux Jardins Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Printemps des cimetières avenue de Romans Valence 8 mai 2026
- Tournoi d’échecs Open Rapide Internationale avenue de la Comète Valence 10 mai 2026
- Concert Chants du monde Chapelle Sainte-Germaine Valence 10 mai 2026
- Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Eglise Saint-Jean Baptiste Valence 10 mai 2026
- Visite olfactive en famille Musée de Valence Valence 10 mai 2026