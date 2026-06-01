Jardins du Fort de la Justice Belfort
Jardins du Fort de la Justice Belfort dimanche 21 juin 2026.
Belfort
Jardins du Fort de la Justice
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Visite guidée des Jardins du Fort de la Justice avec l’exposition des oeuvres graphiques de Victoria Scotto sur le thème Et si de grands maîtres de la peinture des 19è et 20è siècles étaient venus s’inspirer des lieux au Fort de la Justice… ?
Chaussures adaptées +prévoir une lampe torche .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Jardins du Fort de la Justice
L’événement Jardins du Fort de la Justice Belfort a été mis à jour le 2026-06-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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