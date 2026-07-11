Jazz Sélène Saint-Aimé Maison de la Musique et de la Danse Valence
vendredi 6 novembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence
Informations pratiques
Valence
Jazz Sélène Saint-Aimé
Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 22:00:00
Date(s) :
2026-11-06
En quartet. Une voix, une contrebasse, un jazz contemporain entre traditions afro-caribéennes, poésie intime et improvisation.
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Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
A quartet. One voice, one double bass, contemporary jazz: blending Afro-Caribbean traditions, intimate poetry, and improvisation.
L’événement Jazz Sélène Saint-Aimé Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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