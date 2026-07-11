Jazz Sélène Saint-Aimé Maison de la Musique et de la Danse Valence

vendredi 6 novembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Jazz Sélène Saint-Aimé

Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

En quartet. Une voix, une contrebasse, un jazz contemporain entre traditions afro-caribéennes, poésie intime et improvisation.

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Maison de la Musique et de la Danse 32 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

A quartet. One voice, one double bass, contemporary jazz: blending Afro-Caribbean traditions, intimate poetry, and improvisation.

L’événement Jazz Sélène Saint-Aimé Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme