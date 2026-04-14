Jeu de piste « Animaux cachés », Parc du muséum d’Auxerre, Auxerre
Jeu de piste « Animaux cachés », Parc du muséum d’Auxerre, Auxerre samedi 6 juin 2026.
Jeu de piste « Animaux cachés » 6 et 7 juin Parc du muséum d’Auxerre Yonne
En continu à partir de 14h, départ toutes les 30 min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Pas facile de voir les animaux, cachés dans le feuillage et parfois camouflés grâce à leurs couleurs.
L’équipe du Muséum vous a préparé un jeu de piste : Saurez-vous retrouver les silhouettes d’animaux qu’ils ont dispersé dans le parc ?
Parc du muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le parc du muséum d’Auxerre, traité en jardin à la française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt. Le parc est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.
Pas facile de voir les animaux, cachés dans le feuillage et parfois camouflés grâce à leurs couleurs.
© Muséum Auxerre, ville Auxerre
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Histoires en partage (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 15 avril 2026
- Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre 15 avril 2026
- La plage aux chansons Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 18 avril 2026
- Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 18 avril 2026
- Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine Stade Abbé Deschamps Auxerre 19 avril 2026