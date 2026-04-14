Jeu de piste « Animaux cachés », Parc du muséum d’Auxerre, Auxerre

Jeu de piste « Animaux cachés » 6 et 7 juin Parc du muséum d’Auxerre Yonne

En continu à partir de 14h, départ toutes les 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Pas facile de voir les animaux, cachés dans le feuillage et parfois camouflés grâce à leurs couleurs.

L’équipe du Muséum vous a préparé un jeu de piste : Saurez-vous retrouver les silhouettes d’animaux qu’ils ont dispersé dans le parc ?

Parc du muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le parc du muséum d’Auxerre, traité en jardin à la française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt. Le parc est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.

Pas facile de voir les animaux, cachés dans le feuillage et parfois camouflés grâce à leurs couleurs.

© Muséum Auxerre, ville Auxerre