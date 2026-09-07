Jeux de découverte du patrimoine du département, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Jeux de découverte du patrimoine du département 19 et 20 septembre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations et jeux adaptés à tous les âges et en libre accès vous attendent pour tester vos connaissances sur l’histoire du département ou tout simplement passer un bon moment en famille : « Les 7 familles du Loir-et-Cher », quiz célébrités, « Où est-ce ? », « Qui est-ce ? », Monuments de Blois…

Des archivistes seront à votre disposition pour vous renseigner et vous orienter pour vos futures recherches.

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 Rue Louis Bodin, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254584124 https://www.archives41.fr Voiture : A10, sortie 17, direction Blois, puis centre-ville. Parking. Bus : Lignes B, C, E, F – arrêt Centre administratif.

Animations et jeux adaptés à tous les âges et en libre accès vous attendent pour tester vos connaissances sur l’histoire du département ou tout simplement passer un bon moment en famille.

© AD41/C. Desbarbès, 10 NUM 358/92