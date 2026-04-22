Journée Européennes de L’Archéologie Visite Express Bourges
Journée Européennes de L’Archéologie Visite Express Bourges dimanche 14 juin 2026.
Bourges
Journée Européennes de L’Archéologie Visite Express
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 15:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Découvrez en format court l’exposition Un pied après l’autre lors d’une visite guidée accessible à tous.
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, profitez d’une visite express autour de la vitrine Objet du moment , en lien avec l’exposition Un pied après l’autre , à la Maison des Musées.
En seulement 30 minutes, laissez-vous guider à la découverte de l’histoire de la chaussure en Berry ses usages, ses évolutions et les savoir-faire qui l’entourent. Une approche claire et vivante pour mieux comprendre ce patrimoine du quotidien, accessible à tous. Gratuit sans inscriptions. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
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English :
Discover the Un pied après l?autre exhibition in a short guided tour accessible to all.
L’événement Journée Européennes de L’Archéologie Visite Express Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
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