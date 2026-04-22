Bourges

Journée Européennes de L’Archéologie Visite Express

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Découvrez en format court l’exposition Un pied après l’autre lors d’une visite guidée accessible à tous.

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, profitez d’une visite express autour de la vitrine Objet du moment , en lien avec l’exposition Un pied après l’autre , à la Maison des Musées.

En seulement 30 minutes, laissez-vous guider à la découverte de l’histoire de la chaussure en Berry ses usages, ses évolutions et les savoir-faire qui l’entourent. Une approche claire et vivante pour mieux comprendre ce patrimoine du quotidien, accessible à tous. Gratuit sans inscriptions. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Discover the Un pied après l?autre exhibition in a short guided tour accessible to all.

L’événement Journée Européennes de L’Archéologie Visite Express Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES