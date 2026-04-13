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Journée Kréole Fontaine Monumentale Valence

Journée Kréole Fontaine Monumentale Valence samedi 2 mai 2026.

Lieu : Fontaine Monumentale

Adresse : Boulevard Bancel

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valence

Journée Kréole

Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Venez nombreux pour une ambiance créole assurée avec le groupe de danse Couleurs d’Épices, et profitez de la vente de pâtés martiniquais, de crêpes à la farine de manioc et de planteur.
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Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 34 41  m.presidentsamkada@gmail.com

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English :

Come one, come all for a guaranteed Creole atmosphere with the Couleurs d’Épices dance group, and enjoy the sale of Martinique pâtés, manioc flour crepes and planters.

L’événement Journée Kréole Valence a été mis à jour le 2026-04-13 par Valence Romans Tourisme

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