Journée Kréole Fontaine Monumentale Valence
Journée Kréole Fontaine Monumentale Valence samedi 2 mai 2026.
Valence
Journée Kréole
Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez nombreux pour une ambiance créole assurée avec le groupe de danse Couleurs d’Épices, et profitez de la vente de pâtés martiniquais, de crêpes à la farine de manioc et de planteur.
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Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 34 41 m.presidentsamkada@gmail.com
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English :
Come one, come all for a guaranteed Creole atmosphere with the Couleurs d’Épices dance group, and enjoy the sale of Martinique pâtés, manioc flour crepes and planters.
L’événement Journée Kréole Valence a été mis à jour le 2026-04-13 par Valence Romans Tourisme
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