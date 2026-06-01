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Journée mondiale des donneurs de sang Auxerre Auxerre

Journée mondiale des donneurs de sang Auxerre Auxerre samedi 13 juin 2026.

Lieu : Auxerre

Adresse : 12 Boulevard Vaulabelle

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Journée mondiale des donneurs de sang

Auxerre 12 Boulevard Vaulabelle Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :
2026-06-13

À l’occasion de la Journée mondiale du don du sang, une collecte est organisée à Auxerre à la salle Vaulabelle avec de la peinture sur céramique, un stand de crêpes sucrées et salées ainsi que des représentations de la MJC ; le tout dans une ambiance festive, idéale pour remercier chaleureusement nos donneurs actuels et accueillir de nouveaux visages. Avant de vous déplacer, vous pouvez vérifier votre éligibilité au don ici https://dondesang.efs.sante.fr/quiz. Si vous êtes éligible, pensez à réserver votre créneau en scannant le QR Code présent sur l’affiche ou en utilisant le lien de prise de rendez-vous. urlr.me/ER7Srw. Chaque don compte et peut contribuer à sauver des vies.   .

Auxerre 12 Boulevard Vaulabelle Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 70 

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English : Journée mondiale des donneurs de sang

L’événement Journée mondiale des donneurs de sang Auxerre a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Auxerrois

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