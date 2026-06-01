Journée mondiale des donneurs de sang Auxerre Auxerre
Journée mondiale des donneurs de sang Auxerre Auxerre samedi 13 juin 2026.
Auxerre
Journée mondiale des donneurs de sang
Auxerre 12 Boulevard Vaulabelle Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
À l’occasion de la Journée mondiale du don du sang, une collecte est organisée à Auxerre à la salle Vaulabelle avec de la peinture sur céramique, un stand de crêpes sucrées et salées ainsi que des représentations de la MJC ; le tout dans une ambiance festive, idéale pour remercier chaleureusement nos donneurs actuels et accueillir de nouveaux visages. Avant de vous déplacer, vous pouvez vérifier votre éligibilité au don ici https://dondesang.efs.sante.fr/quiz. Si vous êtes éligible, pensez à réserver votre créneau en scannant le QR Code présent sur l’affiche ou en utilisant le lien de prise de rendez-vous. urlr.me/ER7Srw. Chaque don compte et peut contribuer à sauver des vies. .
Auxerre 12 Boulevard Vaulabelle Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 70
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English : Journée mondiale des donneurs de sang
L’événement Journée mondiale des donneurs de sang Auxerre a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Auxerrois
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