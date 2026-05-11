Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée portes ouvertes du Conservatoire Conservatoire Valence Maison de la Musique et de la Danse Valence

Journée portes ouvertes du Conservatoire Conservatoire Valence Maison de la Musique et de la Danse Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Valence Maison de la Musique et de la Danse

Adresse : 32 avenue Georges Clemenceau

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valence

Journée portes ouvertes du Conservatoire

Conservatoire Valence Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Plongez au cœur de la création artistique et découvrez les coulisses du conservatoire !
  .

Conservatoire Valence Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80  conservatoire-valence@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the heart of artistic creation and discover what goes on behind the scenes at the Conservatoire!

L’événement Journée portes ouvertes du Conservatoire Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)