Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Valence, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg · Valence
Informations pratiques
Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Valence Vendredi 18 septembre, 09h00 Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
> Mission Archiviste !
Qu’est-ce qu’un document d’archives ? Comment les Archives permettent-elles de faire l’histoire d’une ville et de ses habitants ? À partir d’ateliers ludiques, les élèves découvrent le métier d’archiviste.
Visite adaptée à tous les niveaux du cycle 2 au lycée.
Site de Valence
Vendredi 18 septembre 2026 / 9h-17h
Durée : 1h
Inscription obligatoire : archives@valenceromansagglo.fr
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « archives@valenceromansagglo.fr »}] [{« link »: « mailto:archives@valenceromansagglo.fr »}]
> Mission Archiviste !
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