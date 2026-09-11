Journées européeennes du patrimoine à Cahors, La ville de Cahors, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · La ville de Cahors · Cahors
Informations pratiques
Journées européeennes du patrimoine à Cahors 19 et 20 septembre La ville de Cahors Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Les membres de l’association seront présents pour faire découvrir l’esprit du Chemin de Saint-Jacques, son patrimoine religieux et culturel, ainsi que son rayonnement auprès du public. Ils seront également à la disposition des pèlerins, présents ou futurs, pour les renseigner et répondre à leurs questions.
samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h
dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h
La ville de Cahors Cathédrale Saint-Etienne 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/391796/evenement/19963342/exposition-sur-les-chemins-de-compostelle#/events/19963342 »}]
Exposition « Sur les chemins de Compostelle » Exposition Lot
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