Bourges

Journées Européennes de l’Archéologie Atelier à la Maison des Musées

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Initiez-vous à l’archéologie lors d’un atelier ludique autour de l’exposition Un pied après l’autre .

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, la Maison des Musées propose un atelier Archéo en lien avec l’exposition Un pied après l’autre . Les participants sont invités à découvrir de manière ludique les méthodes et outils de l’archéologie, tout en explorant l’histoire de la chaussure à travers le temps. Une activité accessible à tous pour apprendre en s’amusant et mieux comprendre le travail des archéologues. Gratuit et sur inscriptions. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Learn about archaeology in a fun workshop based around the Un pied après l?autre exhibition.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Atelier à la Maison des Musées Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES