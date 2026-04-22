Journées Européennes de l’Archéologie Atelier à la Maison des Musées Bourges
Journées Européennes de l’Archéologie Atelier à la Maison des Musées Bourges dimanche 14 juin 2026.
Bourges
Journées Européennes de l’Archéologie Atelier à la Maison des Musées
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Initiez-vous à l’archéologie lors d’un atelier ludique autour de l’exposition Un pied après l’autre .
Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, la Maison des Musées propose un atelier Archéo en lien avec l’exposition Un pied après l’autre . Les participants sont invités à découvrir de manière ludique les méthodes et outils de l’archéologie, tout en explorant l’histoire de la chaussure à travers le temps. Une activité accessible à tous pour apprendre en s’amusant et mieux comprendre le travail des archéologues. Gratuit et sur inscriptions. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn about archaeology in a fun workshop based around the Un pied après l?autre exhibition.
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Atelier à la Maison des Musées Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Concert de Trompe et Orgues Bourges 25 avril 2026
- Merlin Réenchante le Monde Bourges 25 avril 2026
- Bourse d’Échanges Moto-side car Bourges 26 avril 2026
- Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation Bourges 26 avril 2026
- Visite Dessinée de l’Exposition ELLES Bourges 26 avril 2026