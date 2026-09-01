Informations pratiques

Blois

Journées Européennes du Patrimoine aux archives de Blois

2 Rue Louis Bodin Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, pour leur 43e édition, les journées européennes du patrimoine offriront la possibilité de découvrir les richesses de notre territoire.

Les archivistes vous accueillent pour vous présenter leur métier, leurs missions, leurs trésors !

Au programme

Activités ludiques sur le patrimoine du département (tout public).

Dans les coulisses des archives Visites guidées du bâtiment et des magasins de conservation, présentation de documents originaux.

Escape game Le trésor de l’artiste inconnu . Une lettre tout droit sortie d’un grenier mentionne un trésor caché… Devenez apprenti-archiviste pour tenter de le retrouver ! .

2 Rue Louis Bodin Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 41 24

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English :

On Saturday, September 19, and Sunday, September 20, the 43rd edition of European Heritage Days will offer you the chance to discover the treasures of our region.

Archivists will be on hand to introduce you to their profession, their work, and their treasures!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux archives de Blois Blois a été mis à jour le 2026-08-12 par Conseil Départemental 41