Journées européennes du Patrimoine Place Saint-Germain Auxerre
Journées européennes du Patrimoine Place Saint-Germain Auxerre samedi 19 septembre 2026.
Auxerre
Journées européennes du Patrimoine
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le patrimoine auxerrois s’anime chaque année grâce à des initiatives privées ou publiques. Les visites proposées dans tout l’Auxerrois seront recensées dans un programme commun. A l’occasion des JEP, la crypte carolingienne de l’Abbaye sera accessible en visite libre. Vous pourrez prendre le temps de l’explorer à votre rythme. Les guides de l’Abbaye seront présents pour répondre à toutes vos questions. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées européennes du Patrimoine
L’événement Journées européennes du Patrimoine Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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