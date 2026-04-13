Journées européennes du Patrimoine Place Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Journées européennes du Patrimoine

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le patrimoine auxerrois s’anime chaque année grâce à des initiatives privées ou publiques. Les visites proposées dans tout l’Auxerrois seront recensées dans un programme commun. A l’occasion des JEP, la crypte carolingienne de l’Abbaye sera accessible en visite libre. Vous pourrez prendre le temps de l’explorer à votre rythme. Les guides de l’Abbaye seront présents pour répondre à toutes vos questions. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)