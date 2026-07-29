Journées Européennes du Patrimoine Musée de Valence, art et archéologie Valence

samedi 19 septembre 2026 · Musée de Valence, art et archéologie · Valence

Informations pratiques

Valence

Journées Européennes du Patrimoine

Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine. Le musée ouvre ses portes tout le week-end !

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Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

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English :

European Heritage Days. The museum is open all weekend!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme