Journées Européennes du Patrimoine Musée de Valence, art et archéologie Valence
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Valence, art et archéologie · Valence
Informations pratiques
Valence
Journées Européennes du Patrimoine
Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine. Le musée ouvre ses portes tout le week-end !
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Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr
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English :
European Heritage Days. The museum is open all weekend!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme
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