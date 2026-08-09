Julien Clerc Une vie Auxerrexpo Auxerre
mercredi 11 novembre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Julien Clerc Une vie
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 20:00:00
fin : 2026-11-11 22:00:00
Date(s) :
2026-11-11
L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 !
Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable ! .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Julien Clerc Une vie
L’événement Julien Clerc Une vie Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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