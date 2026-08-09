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AGENDA · Auxerre

Julien Clerc Une vie Auxerrexpo Auxerre

mercredi 11 novembre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auxerrexpo
Adresse
1 Rue des Plaines de l'Yonne
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif

Auxerre

Julien Clerc Une vie

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 20:00:00
fin : 2026-11-11 22:00:00

Date(s) :
2026-11-11

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 !

Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !   .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Julien Clerc Une vie

L’événement Julien Clerc Une vie Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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