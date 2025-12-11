Julien Santini Place de Gaulle et de la Résistance Belfort
Julien Santini Place de Gaulle et de la Résistance Belfort vendredi 12 mars 2027.
Julien Santini
Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Julien Santini en spectacle à la Maison du Peuple de Belfort. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !
Entrer dans l’univers de Julien Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !
Vous l’avez peut-être aperçu au Festival de Montreux.
Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.
Ce show est inclassable et phénoménal !
PS Julien Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch. .
Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
English : Julien Santini
L’événement Julien Santini Belfort a été mis à jour le 2025-12-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)