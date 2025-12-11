Julien Santini Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Julien Santini

Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Julien Santini en spectacle à la Maison du Peuple de Belfort. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

Entrer dans l’univers de Julien Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !

Vous l’avez peut-être aperçu au Festival de Montreux.

Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.

Ce show est inclassable et phénoménal !

PS Julien Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch. .

