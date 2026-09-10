La Blue Touche 7ème édition Square Albert Vassy Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Square Albert Vassy · Vienne
Informations pratiques
Vienne
La Blue Touche 7ème édition
Square Albert Vassy Jardin de Cybèle Vienne Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les escrimeuses et escrimeurs s’affronteront à l’intérieur d’arènes équipées de matériel sans fil. Grâce à cette nouvelle mobilité, les assauts seront plus intenses et plus spectaculaires.
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Square Albert Vassy Jardin de Cybèle Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 19 56 43 escrime.vienne@gmail.com
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English :
The fencers will compete inside arenas equipped with wireless technology. Thanks to this new mobility, the bouts will be more intense and spectacular.
L’événement La Blue Touche 7ème édition Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération
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