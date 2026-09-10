La Blue Touche 7ème édition Square Albert Vassy Vienne

Informations pratiques

Vienne

La Blue Touche 7ème édition

Square Albert Vassy Jardin de Cybèle Vienne Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les escrimeuses et escrimeurs s’affronteront à l’intérieur d’arènes équipées de matériel sans fil. Grâce à cette nouvelle mobilité, les assauts seront plus intenses et plus spectaculaires.

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Square Albert Vassy Jardin de Cybèle Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 19 56 43 escrime.vienne@gmail.com

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English :

The fencers will compete inside arenas equipped with wireless technology. Thanks to this new mobility, the bouts will be more intense and spectacular.

L’événement La Blue Touche 7ème édition Vienne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération