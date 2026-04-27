Bourges

La Fée aux Gros Yeux

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un rendez-vous poétique pour petits et grands au Conservatoire.

Le samedi 6 juin à 16h, l’Auditorium Corinne-Dadat présente La Fée aux gros yeux , un conte musical directement inspiré du recueil Contes d’une grand-mère de George Sand. Entre poésie et mélodies, cette représentation met en lumière l’imaginaire foisonnant et la tendresse de l’écrivaine berrichonne à travers le genre du conte.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

A poetic rendezvous for young and old at the Conservatoire.

L’événement La Fée aux Gros Yeux Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES