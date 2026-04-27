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La Fée aux Gros Yeux Bourges

La Fée aux Gros Yeux Bourges

La Fée aux Gros Yeux Bourges samedi 6 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Henri Sellier

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Bourges

La Fée aux Gros Yeux

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Un rendez-vous poétique pour petits et grands au Conservatoire.
Le samedi 6 juin à 16h, l’Auditorium Corinne-Dadat présente La Fée aux gros yeux , un conte musical directement inspiré du recueil Contes d’une grand-mère de George Sand. Entre poésie et mélodies, cette représentation met en lumière l’imaginaire foisonnant et la tendresse de l’écrivaine berrichonne à travers le genre du conte.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.   .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60  conservatoire@ville-bourges.fr

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English :

A poetic rendezvous for young and old at the Conservatoire.

L’événement La Fée aux Gros Yeux Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES

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