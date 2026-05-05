La folle échappée rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

La folle échappée

rue Xavier Bauer Parking du Char Martin Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La Folle échappée est de retour pour sa 2e édition ! Top chrono ! Vous avez un temps restreint pour répondre, en équipe, à des questions sur Belfort et sur la Citadelle

Plongez dans une atmosphère inédite pour découvrir autrement la Citadelle et les cachettes qu’elle abrite. Sous la forme d’une course d’orientation, partez à la recherche de balises tout en découvrant le patrimoine naturel et culturel de la Citadelle. Il est possible que dans votre aventure, vous rencontriez d’ailleurs de drôles de personnages, venus d’un autre temps !

Soyez l’équipe la plus rapide et celle avec le plus de bonnes réponses pour cumuler le maximum de points !

Durée 2h30 Remise des lots prévue dans la dernière demi-heure

Sur réservation

A partir de 10 ans Prévoir une tenue adaptée et chaussures fermées. .

rue Xavier Bauer Parking du Char Martin Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : La folle échappée

L’événement La folle échappée Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)