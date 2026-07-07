La grande traversée d’Octo Place Saint-Germain Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

La grande traversée d’Octo

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Suivez Octo, le petit poulpe curieux, pour une aventure pleine de vagues, de couleurs et de surprises au cœur de l’exposition La mer est ton miroir. Avec ses tentacules comme boussole, vous traverserez un drôle de mur de coraux, plongerez sous une mer agitée, croiserez des créatures réelles ou imaginaires et remonterez à la surface au fil des œuvres. Malin et bavard, Octo vous dévoilera aussi tous les secrets cachés de l’exposition ! .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90

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English :

L’événement La grande traversée d’Octo Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)