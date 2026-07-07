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AGENDA · Auxerre

La grande traversée d’Octo Place Saint-Germain Auxerre

mardi 7 juillet 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Saint-Germain
Adresse
Abbaye Saint-Germain
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

La grande traversée d’Octo

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Suivez Octo, le petit poulpe curieux, pour une aventure pleine de vagues, de couleurs et de surprises au cœur de l’exposition La mer est ton miroir. Avec ses tentacules comme boussole, vous traverserez un drôle de mur de coraux, plongerez sous une mer agitée, croiserez des créatures réelles ou imaginaires et remonterez à la surface au fil des œuvres. Malin et bavard, Octo vous dévoilera aussi tous les secrets cachés de l’exposition !   .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 

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English :

L’événement La grande traversée d’Octo Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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