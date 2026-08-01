La guerre d’Algérie ? « Un virus dormant dans l’organisme »…, café littéraire, Blois

Informations pratiques

La guerre d’Algérie ? « Un virus dormant dans l’organisme »… Dimanche 11 octobre, 10h00 café littéraire Loir-et-Cher

200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T11:00:00+02:00

Comédienne, metteuse en scène de théâtre, réalisatrice de cinéma et écrivaine : Rachida Brakni a tous les talents. Dont celui de raconter la guerre d’Algérie, et ses conséquences sur la société française d’aujourd’hui, dans un roman magnétique. « La part absente » de son héroïne ? La vie d’avant, la vie d’enfant de cette grande galeriste parisienne qui a troqué son prénom de Karima pour celui de Karina. Rachida Brakni est une conteuse, qui n’a pas son pareil pour tisser des liens entre passé et présent, de part et d’autre de la Méditerranée. Autant de fils à tirer à l’occasion de cette rencontre.

à l’occasion de la publication de l’ouvrage :

Rachida Brakni, La part absente, Stock, 08.2026

café littéraire Place de la République 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Café littéraire

Comédienne, metteuse en scène de théâtre, réalisatrice de cinéma et écrivaine : Rachida Brakni a tous les talents. Dont celui de raconter la guerre d’Algérie, et ses conséquences sur la société dans …

©DR