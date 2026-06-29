La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay
vendredi 18 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
La Lutte Vellave
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Depuis des générations, les jeunes bergers se lancent un défi de taille conquérir lors du tournoi de lutte vellave le mythique troupeau des brebis noires du Velay…
.
Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For generations, young shepherds have taken on a daunting challenge: to win the legendary flock of black sheep from the Velay at the Vellave wrestling tournament.
L’événement La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Feu d’artifice du 14 juillet au Puy-en-Velay Conseil du Département Le Puy-en-Velay 15 juillet 2026
- Festival Interfolk 62ème édition Interfolk Le Puy-en-Velay 20 juillet 2026
- Interfolk au Puy-en-Velay mardi 21 juillet Le Puy-en-Velay 21 juillet 2026
- Bibliothèque du Puy Atelier grands jeux en bois Bibliothèque du Puy en Velay Le Puy-en-Velay 22 juillet 2026
- Interfolk au Puy-en-Velay mercredi 22 juillet Le Puy-en-Velay 22 juillet 2026