Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

La Lutte Vellave

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Depuis des générations, les jeunes bergers se lancent un défi de taille conquérir lors du tournoi de lutte vellave le mythique troupeau des brebis noires du Velay…

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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

For generations, young shepherds have taken on a daunting challenge: to win the legendary flock of black sheep from the Velay at the Vellave wrestling tournament.

L’événement La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay