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AGENDA · Le Puy-en-Velay

La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay

vendredi 18 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place du Breuil
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
10 10 10

Le Puy-en-Velay

La Lutte Vellave

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Depuis des générations, les jeunes bergers se lancent un défi de taille conquérir lors du tournoi de lutte vellave le mythique troupeau des brebis noires du Velay…
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

For generations, young shepherds have taken on a daunting challenge: to win the legendary flock of black sheep from the Velay at the Vellave wrestling tournament.

L’événement La Lutte Vellave Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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