« La mémoire collective en photos », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Temple de l'Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher · Blois

Informations pratiques

« La mémoire collective en photos » 19 et 20 septembre Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

défilement de plusieurs centaines de photographies.

• fêtes paroissiales

• concerts

• travaux…

• Noël…

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher 30 rue des Minimes 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254744295

Défilement de plusieurs centaines de photographies.

©Église protestante unie de Loir-et-Cher