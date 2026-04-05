AGENDA · Blois
« La mémoire collective en photos », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Temple de l'Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher · Blois
Informations pratiques
« La mémoire collective en photos » 19 et 20 septembre Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
défilement de plusieurs centaines de photographies.
• fêtes paroissiales
• concerts
• travaux…
• Noël…
Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher 30 rue des Minimes 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254744295
Défilement de plusieurs centaines de photographies.
©Église protestante unie de Loir-et-Cher
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