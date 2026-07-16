La Miellerie Frères Berville au Marché fermier de Beauvais !, 1 Rue Cambry, 60000 Beauvais, Beauvais
dimanche 11 octobre 2026 · 1 Rue Cambry, 60000 Beauvais · Beauvais
Informations pratiques
La Miellerie Frères Berville au Marché fermier de Beauvais ! Dimanche 11 octobre, 09h00 1 Rue Cambry, 60000 Beauvais Oise
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
La Miellerie Frères Berville sera présente au Marché fermier organisé à Beauvais le dimanche 11 octobre 2026, où elle tiendra un stand de vente de produits de la ruche.
Venez découvrir et déguster des produits artisanaux de qualité, élaborés avec passion dans les Hauts-de-France. Sur place, vous pourrez notamment goûter notre succulent miel de Tilleul de Picardie (IGP), une véritable référence qui met à l’honneur notre terroir régional tout en faisant vivre des apiculteurs passionnés.
Vous y trouverez également toute une gamme de produits dérivés : moutarde au miel, vinaigre de miel, hydromel, pâtes à tartiner, ainsi que de nombreuses autres spécialités.
Venez nombreux !
1 Rue Cambry, 60000 Beauvais Conseil départemental de l’Oise Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
Découvrez les produits de la ruche au Marché fermier de Beauvais
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