La Musique des Cuivres s’invite en ville ! Le Puy-en-Velay lundi 3 août 2026.

Le Puy-en-Velay

La Musique des Cuivres s’invite en ville !

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-07

Le Festival du Monastier s’invite en ville, avec plusieurs représentations au cœur du centre-ville du Puy en Velay du 3 au 7 août. Le rendez-vous est donné chaque jour à 17h30 !

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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@festivaldumonastier.fr

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English :

The Monastier Festival is coming to town, with several performances in the heart of downtown Le Puy-en-Velay from August 3 to 7. The show starts every day at 5:30 p.m.!

L’événement La Musique des Cuivres s’invite en ville ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay