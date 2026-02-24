La Nuit Européenne des Musées Bourges

La Nuit Européenne des Musées

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée exceptionnelle au musée pour vivre la Nuit européenne des Musées au cœur de l’Histoire.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher ouvre ses portes pour une programmation spéciale en soirée. Au programme visites guidées express des expositions permanentes et temporaires, pour (re)découvrir les collections sous un autre regard. Un rendez-vous culturel incontournable, accessible à tous, pour explorer l’Histoire autrement et partager un moment privilégié en famille ou entre amis. Entrée libre dans le cadre de l’événement national. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

English :

An exceptional evening at the museum to experience European Museum Night at the heart of history.

