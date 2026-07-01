La photographie patrimoniale : déambulation guidée dans l’espace et le temps, Archives municipales, Bourges

Informations pratiques

La photographie patrimoniale : déambulation guidée dans l’espace et le temps Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Archives municipales Cher

Limité à 6 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites par des archivistes des espaces de conservation (sans réservation) ponctuées de présentation de documents photographiques originaux qui relatent pour partie l’évolution de cette technique bicentenaire et des moyens de conservation mis en œuvre pour assurer leur pérennité.

Archives municipales Rue Jules Bertaut, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire +33248240094 https://archives.agglo-bourgesplus.fr Ligne 1 d’Agglobus – arrêt Romain Rolland ou Ligne 2 – arrêt Turly.

Visites par des archivistes, toutes les heures des espaces de conservation (sans réservation), ponctuées de présentation de documents photographiques originaux.

AMCB