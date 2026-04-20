Auxerre

La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons

Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Quête Fantastique est un tout nouveau concept de jeu de piste géant en plein air. Il est ponctué d’énigmes de déduction, de logique, d’observation, de mots codés, à la manière d’un escape game, au cœur de votre ville, dans un environnement fantastique créé de toutes pièces.

Un jeu inédit qui divertira les petits mais aussi les grands (à partir de 8 ans) tout en découvrant les endroits les plus ludiques de votre ville.

En famille ou entre amis, les participant(e)s se verront confier la quête ou la mission de sauver le Village Fantastique d’un mystérieux danger ! Dans le Tome 2, le Mystère des dragons, les aventurières et les aventuriers devront vérifier la rumeur selon laquelle des dragons rôdent autour du Village et qu’ils seraient à l’origine de la mystérieuse disparition de 5 villageois. Un jeu magique et intergénérationnel dans un univers médiéval fantastique !Le Mystère des dragons 2 expériences DIFFERENTES. Elles sont issues du niveau MAGIQUE (famille) et FANTASTIQUE (expert) du Tome 1. Les expériences DRAGON MAGIQUE et DRAGON FANTASTIQUE n’ont pas le même nombre d’énigmes, donc elles n’ont pas le même temps de jeu total (entre 1h30 et 4h selon vos envies et impératifs de temps). Envie d’un jeu court avec un scénario médiéval fantastique (1h30-2h) ? Choisissez DRAGON MAGIQUE. Envie de prendre votre temps et de vivre à fond votre rôle d’aventurier·ère (2h-3h) ? Optez pour DRAGON FANTASTIQUE. Jeu de rôle grandeur nature à la manière “d’un livre dont vous êtes le héros”. BONUS Points supplémentaires pour les équipes costumées ! Cosplays et costumes de tous les univers acceptés. .

Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 07 22 56 pascal@laquetefantastique.fr

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English : La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons

L’événement La Quête Fantastique Le Mystère des Dragons Auxerre a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Auxerrois