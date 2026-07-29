Informations pratiques

Bourges

La Ronde des Marais

Marais des Prébendes Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Parcourez 8 km au cœur des marais de Bourges lors d’une course sportive et conviviale au départ du jardin des Prés Fichaux.

La Ronde des Marais Harmonie Mutuelle revient à Bourges le samedi 29 août 2026. Au départ du jardin des Prés Fichaux, les participants s’élanceront à 17h pour une course pédestre de 8 km au cœur des marais. Dès 14h, profitez du Kid Stadium et du village santé et bien-être, accessible jusqu’à 18h. Des courses réservées aux enfants débuteront à 15h45. Les inscriptions sont proposées au tarif de 10 € par personne en ligne et de 15 € sur place. Une journée sportive et conviviale à vivre en famille ou entre amis. 10 .

Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire USBERRYATHLE@GMAIL.COM

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English :

Run 8 km through the heart of the Bourges marshes in a fun and friendly race starting at the Jardin des Pr%E9s Fichaux.

L’événement La Ronde des Marais Bourges a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES