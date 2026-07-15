La sage de molière Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

La sage de molière

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:15:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09

Quand a véritablement eu lieu l’âge d’or de Molière et de ses compagnons dans l’instabilité des jeunes années ou dans le confort des dernières ? Consciente que l’histoire de l’illustre Molière a déjà été racontée cent fois avant eux (Mikhaïl Boulgakov, Alfred Simon, Ariane Mnouchkine…), Johana Giacardi et sa compagnie prennent la liberté de raconter la vie de Molière selon leur propre représentation du théâtre de l’époque. Fabriquer des légendes à partir d’éléments connus, déformer la réalité, exagérer le caractère rocambolesque de sa vie, inventer une vie idéale… Comme au temps de Molière, c’est autour de tréteaux que cinq comédiennes fabriquent le spectacle en temps réel et dans un dispositif tri-frontal qui nous invite à entrer dans leur histoire et celle du théâtre.

Quand a véritablement eu lieu l’âge d’or de Molière et de ses compagnons dans l’instabilité des jeunes années ou dans le confort des dernières ? Consciente que l’histoire de l’illustre Molière a déjà été racontée cent fois avant eux (Mikhaïl Boulgakov, Alfred Simon, Ariane Mnouchkine…), Johana Giacardi et sa compagnie prennent la liberté de raconter la vie de Molière selon leur propre représentation du théâtre de l’époque. Fabriquer des légendes à partir d’éléments connus, déformer la réalité, exagérer le caractère rocambolesque de sa vie, inventer une vie idéale… Comme au temps de Molière, c’est autour de tréteaux que cinq comédiennes fabriquent le spectacle en temps réel et dans un dispositif tri-frontal qui nous invite à entrer dans leur histoire et celle du théâtre. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

When did the golden age of Molière and his companions truly take place: during the turbulence of their early years or in the comfort of their later years? Aware that the story of the illustrious Molière has already been told a hundred times before them (Mikhail Bulgakov, Alfred Simon, Ariane Mnouchkine…), Johana Giacardi and her company take the liberty of recounting Molière’s life according to their own interpretation of the theater of that era. Creating legends from familiar elements, distorting reality, exaggerating the incredible nature of his life, inventing an ideal life? Just as in Molière’s time, five actresses create the performance in real time around a stage set, using a three-sided stage configuration that invites us to step into their story and that of the theater.

L’événement La sage de molière Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis