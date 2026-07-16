La salle des déclamations, écrin remarquable de l’éducation jésuite, Collège Gambetta, Cahors

Informations pratiques

La salle des déclamations, écrin remarquable de l’éducation jésuite Dimanche 20 septembre, 14h30 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

La salle des déclamations tenait un rôle essentiel dans l’enseignement des Jésuites, où les arts, et en particulier le théâtre, participaient pleinement à la formation des élèves.

Ouverte au public, cette salle conserve un décor peint exceptionnel au plafond.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

La salle des déclamations tenait un rôle essentiel dans l’enseignement des Jésuites, où les arts, et en particulier le théâtre, participaient pleinement à la formation des élèves.

© Département du Lot Nelly Blaya