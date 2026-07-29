“La science en fête !” à la CRIIRAD : visites du labo, ateliers, expo CRIIRAD Valence

Informations pratiques

Valence

“La science en fête !” à la CRIIRAD : visites du labo, ateliers, expo

CRIIRAD 29, cours Manuel de Falla Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

La CRIIRAD vous ouvre exceptionnellement les portes de son laboratoire et vous invite à découvrir ses recherches et ses actions de protection et d’information sur la radioactivité, lors de son événement “La science en fête !”.

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CRIIRAD 29, cours Manuel de Falla Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@criirad.org

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English :

CRIIRAD is opening the doors to its laboratory—an exceptional opportunity—and invites you to discover its research and its efforts to protect the public and provide information on radioactivity during its “Science Festival!” event.

L’événement “La science en fête !” à la CRIIRAD : visites du labo, ateliers, expo Valence a été mis à jour le 2026-07-24 par Valence Romans Tourisme