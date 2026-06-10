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La Transquar 2026 Beauvais

La Transquar 2026 Beauvais dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : 1 Rue Desgroux

Ville : 60000 Beauvais

Département : Oise

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif

Beauvais

La Transquar 2026

1 Rue Desgroux Beauvais Oise

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

La Transquar revient le 4 octobre 2026 pour sa 12ᵉ édition ! Les inscriptions ouvriront le 26 juin préparez-vous à rejoindre cet événement sportif incontournable avec des courses pour tous les niveaux et tous les âges.
La Transquar revient le 4 octobre 2026 pour sa 12ᵉ édition ! Les inscriptions ouvriront le 26 juin préparez-vous à rejoindre cet événement sportif incontournable avec des courses pour tous les niveaux et tous les âges.   .

1 Rue Desgroux Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France  

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English :

The Transquar returns on October 4, 2026 for its 12th edition! Registration opens on June 26: get ready to join this not-to-be-missed sporting event, with races for all levels and ages.

L’événement La Transquar 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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