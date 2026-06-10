La Transquar 2026 Beauvais
La Transquar 2026 Beauvais dimanche 4 octobre 2026.
Beauvais
La Transquar 2026
1 Rue Desgroux Beauvais Oise
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La Transquar revient le 4 octobre 2026 pour sa 12ᵉ édition ! Les inscriptions ouvriront le 26 juin préparez-vous à rejoindre cet événement sportif incontournable avec des courses pour tous les niveaux et tous les âges.
La Transquar revient le 4 octobre 2026 pour sa 12ᵉ édition ! Les inscriptions ouvriront le 26 juin préparez-vous à rejoindre cet événement sportif incontournable avec des courses pour tous les niveaux et tous les âges. .
1 Rue Desgroux Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
The Transquar returns on October 4, 2026 for its 12th edition! Registration opens on June 26: get ready to join this not-to-be-missed sporting event, with races for all levels and ages.
L’événement La Transquar 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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