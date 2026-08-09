L’Arnaqueuse Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

L’Arnaqueuse

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

La comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !

À la fin du spectacle, les spectateurs disent cette pièce est tout sauf une arnaque ! Le Saviez-vous ?

Depuis 2019, cette pièce connaît un énorme succès et a déjà fait hurler de rire plus de 300.000 personnes !

Avec Johan SCHIES et Emmanuelle COUSIN .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Arnaqueuse

L’événement L’Arnaqueuse Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)