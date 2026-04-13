L’art contemporain se raconte Abbaye Saint-Germain Auxerre
L’art contemporain se raconte Abbaye Saint-Germain Auxerre mardi 22 septembre 2026.
Auxerre
L’art contemporain se raconte
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Focus sur l’oeuvre d’Adel Abdessemed. Né en Algérie en 1971, Adel Abdessemed s’installe en France en 1994 pour poursuivre sa carrière d’artiste. Son travail, souvent percutant, marque les esprits à travers des oeuvres fortes comme la sculpture du Coup de tête de Zidane. A travers installations, vidéos et sculptures, il propose une vision critique du monde contemporain, révélant ses tensions et sa violence pour éveiller les consciences. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’art contemporain se raconte
L’événement L’art contemporain se raconte Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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