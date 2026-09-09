L’atelier conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay, Atelier conservatoire national de la dentelle, Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Atelier conservatoire national de la dentelle · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
L’atelier conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Atelier conservatoire national de la dentelle Haute-Loire
Dernière entrée à 16h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’excellence de la dentelle aux fuseaux à travers une présentation exceptionnelle de l’atelier conservatoire national de la dentelle du Puy-en-Velay.
Les dentellières des Manufactures nationales vous dévoileront les gestes minutieux de leur métier et les secrets de cette technique d’une remarquable complexité. Réalisées d’après des créations d’artistes et de designers contemporains, leurs œuvres enrichissent les collections du Mobilier national et prennent place dans les plus hauts lieux de la République comme dans les grandes expositions d’art contemporain, témoignant de la vitalité de cet art au XXIᵉ siècle.
Venez échanger avec les dentellières, observer leur travail en direct et découvrir comment un savoir-faire plusieurs fois centenaire continue de se réinventer au service de la création contemporaine
Atelier conservatoire national de la dentelle 32 rue du 86e Régiment d’Infanterie, 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre
© Mobilier national – Aliénor de Carrière
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