Le Bel Été européen à Bourges saison 2026

Bourges Cher

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30

2026-06-01

Cet été, Bourges s’anime avec le retour tant attendu du Bel Été ! De juin à septembre 2026, préparez-vous à vibrer au rythme d’une programmation estivale riche et éclectique. Concerts, spectacles et animations en plein air des moments festifs pour tous vous attendent. Restez à l’écoute !

La Ville de Bourges annonce la nouvelle édition de son grand rendez-vous estival Le Bel Été saison 2026 ! Pendant toute la belle saison, notre cité se métamorphose en un véritable carrefour culturel à ciel ouvert. Que vous soyez berruyer ou de passage, préparez-vous à vivre des moments magiques sous le soleil et les étoiles.

Pour cette édition 2026, nous vous concoctons une programmation riche, éclectique et accessible à tous. Des concerts vibrants sur nos places historiques aux spectacles de rue captivants, en passant par des animations familiales inédites dans nos parcs, il y en aura pour toutes les envies.

Le programme détaillé sera dévoilé très bientôt. Tenez-vous prêts pour un été inoubliable placé sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire direction-communication@ville-bourges.fr

English :

This summer, Bourges comes alive with the long-awaited return of the Bel Été! From June to September 2026, get ready to vibrate to the rhythm of a rich and eclectic summer program. Concerts, shows and open-air entertainment: festive moments for all await you. Stay tuned!

