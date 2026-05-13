Le Blésois, carrefour de régions naturelles, à la lampe torche, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois
Le Blésois, carrefour de régions naturelles, à la lampe torche, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois samedi 23 mai 2026.
Le Blésois, carrefour de régions naturelles, à la lampe torche Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
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Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.
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©Muséum – Ville de Blois
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