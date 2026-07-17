Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 5 œuvres majeures, Circuit : « Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures », Paris

samedi 19 septembre 2026 · Circuit : "Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures" · Paris

Informations pratiques

Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : 5 œuvres majeures 19 et 20 septembre Circuit : « Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures » Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Corbusier a construit à Boulogne-Billancourt des œuvres comme l’immeuble Molitor, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La promenade invite à la découverte de ce patrimoine afin de comprendre l’enjeu de cette reconnaissance internationale exceptionnelle.

Circuit : « Le Corbusier à Boulogne-Billancourt : cinq œuvres majeures » RDV devant l’immeuble Molitor – 23 rue de la Tourelle 92100 Boulogne-Billancourt Paris 75016 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Métro : Porte de Saint-Cloud (9) et Exelmans (9) Bus : arrêt La Tourelle (52) et (72)

Circuit commenté

©Ville de Boulogne-Billancourt