Le GROS chantier de la médiathèque à Foix, Médiathèque de L’agglo Foix-Varilhes, Foix
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de L'agglo Foix-Varilhes · Foix
Informations pratiques
Le GROS chantier de la médiathèque à Foix Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque de L’agglo Foix-Varilhes Ariège
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Venez participer à ce joyeux mélange de top10, TTMC, code name et quizz pour tout savoir sur les médiathèques, surtout celles en chantier, surtout celle à Foix.
Ouvert à tout public à partir de 7 ans
Médiathèque de L’agglo Foix-Varilhes 20 avenue du général de gaulle 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 0534393781 https://ludomediatheques-agglo-foix-varilhes.pom09ariege.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0534093781 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.foix@agglo-pfv.fr »}]
Biblis en folie 2026
©rl
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