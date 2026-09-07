Le GROS chantier de la médiathèque à Foix, Médiathèque de L’agglo Foix-Varilhes, Foix

Informations pratiques

Le GROS chantier de la médiathèque à Foix Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque de L’agglo Foix-Varilhes Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Venez participer à ce joyeux mélange de top10, TTMC, code name et quizz pour tout savoir sur les médiathèques, surtout celles en chantier, surtout celle à Foix.

Ouvert à tout public à partir de 7 ans

Médiathèque de L’agglo Foix-Varilhes 20 avenue du général de gaulle 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 0534393781 https://ludomediatheques-agglo-foix-varilhes.pom09ariege.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0534093781 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.foix@agglo-pfv.fr »}]

Biblis en folie 2026

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