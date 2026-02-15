Le Monde, vu par George Sand (Mois de la photo)

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le Monde vu par George Sand une exposition explorant sa vision humaniste et progressiste à travers ses romans, son théâtre et sa correspondance épistolaire.

Si George Sand est célèbre pour ses romans champêtres comme La Mare au Diable, elle a aussi écrit des œuvres sociales annonçant le naturalisme de Zola. Cette exposition met en lumière une femme engagée dans le XIXe siècle, persuadée que l’art élève l’Homme.

À travers ses romans, son théâtre et sa correspondance, on découvre une vision du monde humaniste et progressiste. Pour elle, littérature, peinture et musique occupent une place centrale dans la pensée politique et sociale de son époque. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The World as seen by George Sand: an exhibition exploring her humanist and progressive vision through her novels, theater and epistolary correspondence.

L’événement Le Monde, vu par George Sand (Mois de la photo) Bourges a été mis à jour le 2026-02-13 par BERRY