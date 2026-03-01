Le Mot & la Chose ou l’Heure Facétieuse Bourges

Le Mot & la Chose ou l’Heure Facétieuse

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Une fantaisie poétique et musicale interprétée par une comédienne et un contrebassiste.

La Compagnie Interligne voux propose Le mot & la chose ou l’heure facétieuse , un spectacle poético-musical où les mots de grands auteurs dialoguent avec la musique. À travers des textes de Baudelaire, Prévert, Brassens, Louise Labé ou Pierre Perret, la comédienne Emmanuelle Trégnier donne vie à un florilège de poèmes et chansons pleins d’esprit ! Accompagnée à la contrebasse par Pierre Léger, cette lecture musicale joue avec les sous-entendus et le double sens dans une ambiance à la fois littéraire et légère. Rendez-vous mardi 17 mars 2026 à 19h à l’Amphithéâtre Gaston de Bonneval, aux Archives départementales du Cher à Bourges. Entrée libre, dans la limite des places disponibles, sans réservation. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 87 27 64 double.coeur18@orange.fr

English :

A poetic and musical fantasy performed by an actress and a double bass player.

