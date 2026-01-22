Le Parcours du Coeur Route de Montredon Le Puy-en-Velay
Le Parcours du Coeur Route de Montredon Le Puy-en-Velay samedi 6 juin 2026.
Le Parcours du Coeur
Route de Montredon Parking du stade Lafayette Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Organisé chaque année par la Fédération Française de Cardiologie (FFC), le Parcours du Cœur est la plus grande opération de prévention-santé en France. Randonnée pédestre organisée de 7 km. Pas d’inscription. Ravitaillement.
Route de Montredon Parking du stade Lafayette Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 56 47 37
English :
Organized every year by the French Federation of Cardiology (FFC), the Parcours du C?ur is France’s biggest health and prevention event. Organized 7 km walk. No registration required. Refreshments.
L’événement Le Parcours du Coeur Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay