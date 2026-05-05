Le petit train Devant l’Office de Tourisme Valence

Valence

Le petit train

Devant l’Office de Tourisme Boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-27

Du 27 juin au 30 août, le petit train touristique sillonnera de nouveau les rues de Valence, permettant aux touristes et curieux.ses de (re)découvrir la ville. Le petit train passera devant les essentiels de Valence.

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Devant l’Office de Tourisme Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com

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English :

From June 27 to August 30, the little tourist train will once again be criss-crossing the streets of Valence, allowing tourists and the curious to (re)discover the city. The little train will pass in front of Valence’s essentials.

L’événement Le petit train Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme