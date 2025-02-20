Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en concert Bourges

Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en concert Bourges lundi 26 janvier 2026.

Le Seigneur des Anneaux & les Hobbits arrivent !

Lors d’un magnifique concert avec un orchestre de musique de film, un chœur et des invités vedettes, la voix sombre de l’acteur « Saroumane » Sir Christopher Lee vous introduit dans l’univers musical de J.R.R. Tolkien Des sons menaçants du Mordor et des attaques stridentes des cavaliers noirs aux magnifiques mélodies lyriques des elfes ! Un invité spécial de la distribution originale du film présente « The music of The Lord of the Rings & The Hobbit The Concert » (La musique du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et des Anneaux de Pouvoir) ! 59 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

The Lord of the Rings & the Hobbits are coming!

German :

Der Herr der Ringe & die Hobbits kommen!

Italiano :

Il Signore degli Anelli e gli Hobbit stanno arrivando!

Espanol :

¡Llega El Señor de los Anillos y los Hobbits!

