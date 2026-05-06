Le Son du Off Le Village du Off Avignon

Avignon

Le Son du Off

Le Village du Off 6 rue Pourquery de Boisserin Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-04 23:00:00

fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Véritable festival de Musiques Actuelles programmé par AF&C, Le Son du Off est revenu au Village du Off pour la troisième année 18 soirées, 20 groupes, plus de 70 artistes !

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Le Village du Off 6 rue Pourquery de Boisserin Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08

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English : Le Son du Off

A true festival of contemporary music programmed by AF&C, Le Son du Off returned to the Village du Off for its third year: 18 evenings, 20 bands, over 70 artists!

L’événement Le Son du Off Avignon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Avignon Tourisme