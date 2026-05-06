Le Son du Off Le Village du Off Avignon
Le Son du Off Le Village du Off Avignon dimanche 5 juillet 2026.
Avignon
Le Son du Off
Le Village du Off 6 rue Pourquery de Boisserin Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-04 23:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Véritable festival de Musiques Actuelles programmé par AF&C, Le Son du Off est revenu au Village du Off pour la troisième année 18 soirées, 20 groupes, plus de 70 artistes !
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Le Village du Off 6 rue Pourquery de Boisserin Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 13 08
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English : Le Son du Off
A true festival of contemporary music programmed by AF&C, Le Son du Off returned to the Village du Off for its third year: 18 evenings, 20 bands, over 70 artists!
L’événement Le Son du Off Avignon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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