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Le souffle d’Avignon place du Palais Avignon

Le souffle d’Avignon place du Palais Avignon mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : place du Palais

Adresse : Jardins du Palais des Papes

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Avignon

Le souffle d’Avignon

place du Palais Jardins du Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15

Les Scènes d’Avignon, groupement des 6 théâtres permanents de la ville et le Festival d’Avignon, proposent un cycle de lectures de textes inédits d’auteurs contemporains. A découvrir dans les jardins du Palais des Papes.
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place du Palais Jardins du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 55 80 26  scenesdavignon@gmail.com

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English :

Les Scènes d?Avignon, a group of the city?s 6 permanent theaters and the Festival d?Avignon, offer a cycle of readings of unpublished texts by contemporary authors. To be discovered in the gardens of the Palais des Papes.

L’événement Le souffle d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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