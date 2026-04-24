Le souffle d’Avignon place du Palais Avignon

Avignon

Le souffle d’Avignon

place du Palais Jardins du Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

Les Scènes d’Avignon, groupement des 6 théâtres permanents de la ville et le Festival d’Avignon, proposent un cycle de lectures de textes inédits d’auteurs contemporains. A découvrir dans les jardins du Palais des Papes.

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place du Palais Jardins du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 55 80 26 scenesdavignon@gmail.com

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English :

Les Scènes d?Avignon, a group of the city?s 6 permanent theaters and the Festival d?Avignon, offer a cycle of readings of unpublished texts by contemporary authors. To be discovered in the gardens of the Palais des Papes.

L’événement Le souffle d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Avignon Tourisme